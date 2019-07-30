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Врио губернатора Оренбургской области зарегистрирован кандидатом на выборы главы региона

Всего избирательная комиссия региона зарегистрировала троих кандидатов

ТАСС, 30 июля. Избирательная комиссия Оренбургской области зарегистрировала врио главы области Дениса Паслера ("Единая Россия"), пенсионера Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) и финансового директора компании "Статус А" Сергея Яцына ("Справедливая Россия") кандидатами на выборы главы республики, сообщил во вторник ТАСС председатель комиссии Александр Нальвадов.

"Прошла регистрация трех кандидатов, это Сергей Яцына - представитель "Справедливой России", Анатолий Кобзев - представитель Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и Денис Паслер - представитель от "Единой России", - рассказал Нальвадов.

Он уточнил, что следующее заседание комиссии состоится 3 августа.

Ранее документы для регистрации в областной избирком, помимо Дениса Паслера, Сергея Яцына и Анатолия Кобзева, представили также технический директор коммерческой компании Константин Горячев от Демократической партии России и представитель КПРФ Максим Амелин.

Выборы главы Оренбургской области состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

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РоссияОренбургская область
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