В Мурманске открылся штаб общественной поддержки кандидата в губернаторы Андрея Чибиса

МУРМАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Штаб общественной поддержки кандидата на должность губернатора Мурманской области Андрея Чибиса открылся во вторник в Мурманске. Об этом сообщили ТАСС в штабе.

"Штаб поддержки открылся сегодня, прошла первая встреча кандидата с членами штаба и волонтерами", - сообщил ТАСС представитель штаба.

В штабе представлена информация о кандидате, также здесь принимают наказы для кандидата от жителей области. В состав штаба вошли известные лица региона - депутат Госдумы Алексей Веллер, сенатор Татьяна Кусайко, депутаты облдумы и другие.

Как сообщили ТАСС в областном избиркоме, сейчас зарегистрированы в качестве кандидатов на выборы губернатора двое - выдвиженцы от "Гражданской платформы" Виталий Измайлов, от Партии пенсионеров - Геннадий Тупикин. Избирком продолжает проверку документов на регистрацию также от выдвиженцев от партий: Михаила Антропова от КПРФ, Максима Белова от ЛДПР, Василия Бурова от "Справедливой России" и Андрея Чибиса, идущего от "Единой России".

Всего на выборы выдвигались 15 человек. Девятерым из них избирком отказал в регистрации, так как они в отведенный срок не предоставили необходимые для регистрации документы.

Выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября. В марте Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.