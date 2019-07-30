Дипломат РФ указал на возвращение США к силовой матрице обеспечения своих интересов

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Вашингтон возвращается к силовой схеме защиты своих интересов, и главным инструментом его курса является ничем не ограниченное наращивание стратегического потенциала. Об этом заявил во вторник в Женеве заместитель постоянного представителя РФ при женевском отделении ООН и других международных организациях Андрей Белоусов.
Выступая на пленарном заседании Конференции по разоружению, он подчеркнул, что в подходах США "все явнее просматривается кардинальное изменение курса". "На наших глазах происходит возвращение Вашингтона к силовой матрице обеспечения своих интересов в области безопасности, - сказал российский дипломат. - Делается это вопреки, а порой и в ущерб, концепции, которой международное сообщество придерживалось на протяжении последних 50 лет". Имеется в виду концепция "обеспечения безопасности посредством снижения уровня вооруженного противостояния за счет последовательного сокращения вооружений".
Главным инструментом этого нового, а по сути, старого курса США, продолжил Белоусов, является "ничем не ограниченное наращивание стратегического потенциала, включая его наступательные (ядерные вооружения) и оборонительные (системы ПРО) компоненты". Тем самым Соединенные Штаты стремятся получить "колоссальное военное преимущество над своими военными, политическими и экономическими конкурентами", подчеркнул он.
Именно этим, как отметил дипломат, можно объяснить и решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и затяжное молчание по поводу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. В этом же ряду он назвал отсутствие реакции со стороны Вашингтона на российское предложение переподтвердить сделанной в 1985 году заявление главы СССР Михаила Горбачева и тогдашнего президента США Рональда Рейгана о недопустимости развязывания ядерной войны, в которой не может быть победителя, а также отказ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Подчеркнув, что Россия последовательно выступает за конструктивный диалог с США по стратегической повестке дня и позитивно оценивает прошедшие за последние месяцы двусторонние контакты по этому поводу, Белоусов отметил, что американским коллегам предстоит потрудиться, чтобы убедить РФ в своей договороспособности.
Выступивший затем на заседании постпред США Роберт Вуд утверждал, что Россия предпринимает "отчаянные усилия", стремясь отвлечь внимание от наращивания своих ядерных вооружений. "Наша ядерная позиция - это ответ на наращивание стратегических и нестратегических видов оружия [Россией] и другими странами, которые стратегически конкурируют с США", - заявил американский дипломат.
Отказ от участия в ДВЗЯИ
Дипломат добавил, что обвинения со стороны США в адрес России в якобы имевшем место нарушении ею Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) могут быть попыткой подготовить общественное мнение к отзыву американской подписи под этим документом.
"Искреннее недоумение вызывают попытки американских коллег обставить свой отказ от ратификации [ДВЗЯИ] беспочвенными претензиями к России по поводу выполнения Договора", - сказал он, выступая на пленарном заседании Конференции по разоружению.
По подобному шаблону, отметил Белоусов, Вашингтон действовал ранее в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Видимо, путем пропаганды мнимых нарушений со стороны России делаются попытки подготовить международное общественное мнение к отзыву своей подписи под ДВЗЯИ, а затем все опять свалить на Россию, - отметил российский дипломат. - Твердо заявляю - больше такой трюк не пройдет".
Белоусов подчеркнул, что Россия была и остается приверженной духу и букве ДВЗЯИ и "как ответственное государство вместе с другими участниками продолжит усилия для его вступления в силу". Он призвал США "пересмотреть свою позицию и показать пример ответственного подхода к ДВЗЯИ другим государствам, от чьей ратификации зависит его вступление в силу".
Выступивший затем на заседании постпред США Роберт Вуд сказал, что его страна "со всей ясностью заявила, что будет соблюдать мораторий на ядерные испытания".
Обвинения США
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 1996 года. Однако для того, чтобы он вступил в силу, его должны ратифицировать 44 государства, располагающие ядерным оружием или потенциальными возможностями его создания (их перечень составлен на основе данных МАГАТЭ). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая Россию, Великобританию и Францию.
Еще пять стран - США, Китай, Египет, Израиль и Иран - подписали, но не ратифицировали документ, а Индия, Пакистан и КНДР не подписали его.
Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года.
13 июня Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США распространило письменное заявление, в котором утверждалось, что РФ, по мнению правительства США, "включая разведсообщество, <...> производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам". Этот документ был подготовлен в развитие высказываний директора РУМО Роберта Эшли, который в конце мая утверждал, что Россия, "вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности". Россия категорически отвергла выводы, которые огласил Эшли. Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 мая назвал их бредовыми домыслами.