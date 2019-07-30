Дипломат РФ указал на возвращение США к силовой матрице обеспечения своих интересов

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Вашингтон возвращается к силовой схеме защиты своих интересов, и главным инструментом его курса является ничем не ограниченное наращивание стратегического потенциала. Об этом заявил во вторник в Женеве заместитель постоянного представителя РФ при женевском отделении ООН и других международных организациях Андрей Белоусов.

Выступая на пленарном заседании Конференции по разоружению, он подчеркнул, что в подходах США "все явнее просматривается кардинальное изменение курса". "На наших глазах происходит возвращение Вашингтона к силовой матрице обеспечения своих интересов в области безопасности, - сказал российский дипломат. - Делается это вопреки, а порой и в ущерб, концепции, которой международное сообщество придерживалось на протяжении последних 50 лет". Имеется в виду концепция "обеспечения безопасности посредством снижения уровня вооруженного противостояния за счет последовательного сокращения вооружений".

Главным инструментом этого нового, а по сути, старого курса США, продолжил Белоусов, является "ничем не ограниченное наращивание стратегического потенциала, включая его наступательные (ядерные вооружения) и оборонительные (системы ПРО) компоненты". Тем самым Соединенные Штаты стремятся получить "колоссальное военное преимущество над своими военными, политическими и экономическими конкурентами", подчеркнул он.

Именно этим, как отметил дипломат, можно объяснить и решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и затяжное молчание по поводу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. В этом же ряду он назвал отсутствие реакции со стороны Вашингтона на российское предложение переподтвердить сделанной в 1985 году заявление главы СССР Михаила Горбачева и тогдашнего президента США Рональда Рейгана о недопустимости развязывания ядерной войны, в которой не может быть победителя, а также отказ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Подчеркнув, что Россия последовательно выступает за конструктивный диалог с США по стратегической повестке дня и позитивно оценивает прошедшие за последние месяцы двусторонние контакты по этому поводу, Белоусов отметил, что американским коллегам предстоит потрудиться, чтобы убедить РФ в своей договороспособности.

Выступивший затем на заседании постпред США Роберт Вуд утверждал, что Россия предпринимает "отчаянные усилия", стремясь отвлечь внимание от наращивания своих ядерных вооружений. "Наша ядерная позиция - это ответ на наращивание стратегических и нестратегических видов оружия [Россией] и другими странами, которые стратегически конкурируют с США", - заявил американский дипломат.

Отказ от участия в ДВЗЯИ

Дипломат добавил, что обвинения со стороны США в адрес России в якобы имевшем место нарушении ею Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) могут быть попыткой подготовить общественное мнение к отзыву американской подписи под этим документом.

"Искреннее недоумение вызывают попытки американских коллег обставить свой отказ от ратификации [ДВЗЯИ] беспочвенными претензиями к России по поводу выполнения Договора", - сказал он, выступая на пленарном заседании Конференции по разоружению.

По подобному шаблону, отметил Белоусов, Вашингтон действовал ранее в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Видимо, путем пропаганды мнимых нарушений со стороны России делаются попытки подготовить международное общественное мнение к отзыву своей подписи под ДВЗЯИ, а затем все опять свалить на Россию, - отметил российский дипломат. - Твердо заявляю - больше такой трюк не пройдет".

Белоусов подчеркнул, что Россия была и остается приверженной духу и букве ДВЗЯИ и "как ответственное государство вместе с другими участниками продолжит усилия для его вступления в силу". Он призвал США "пересмотреть свою позицию и показать пример ответственного подхода к ДВЗЯИ другим государствам, от чьей ратификации зависит его вступление в силу".

Выступивший затем на заседании постпред США Роберт Вуд сказал, что его страна "со всей ясностью заявила, что будет соблюдать мораторий на ядерные испытания".

Обвинения США

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 1996 года. Однако для того, чтобы он вступил в силу, его должны ратифицировать 44 государства, располагающие ядерным оружием или потенциальными возможностями его создания (их перечень составлен на основе данных МАГАТЭ). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая Россию, Великобританию и Францию.