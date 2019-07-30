Проголосовать по месту пребывания можно будет на 37 избирательных участках в Башкирии

УФА, 30 июля. /ТАСС/. Центризбирком Башкирии определил 37 избирательных участков, на которых можно будет проголосовать по месту пребывания, сообщила во вторник пресс-служба комиссии.

"Комиссия согласовала образование 37 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах главы Республики Башкортостан, на дополнительных выборах депутата Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Солнечному избирательному округу №9", - говорится в сообщении.

Также Центризбирком утвердил текст и количество бюллетеней на выборах главы региона - 3 054 003 штук. Кроме этого, на заседании определен перечень избирательных участков, на которых в день голосования будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

8 сентября в Башкирии пройдут выборы главы региона, на них зарегистрированы восемь кандидатов. Также в единый день голосования жители республики выберут депутатов органов местного самоуправления, замещается 7 тыс. 329 мандатов.