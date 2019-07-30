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Посольство РФ на Украине следит за ситуацией вокруг ареста российского судна

Диппредставительство ожидает публикации полного текста постановления суда Одессы

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Российское дипломатическое представительство на Украине следит за ситуацией вокруг ареста российского танкера и ожидает публикации полного текста постановления суда Одессы. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе посольства.

"Постановлением суд санкционировал применение меры пресечения в виде ареста имущества в отношении самого судна, а также имущества и документов, изъятых во время проведенного на борту обыска. Посольство продолжает следить за ситуацией", - сообщили в посольстве России в Киеве.

В частности, добавили в пресс-службе, российские дипломаты ожидают публикации "полного текста определения [суда], после чего станет возможным давать оценки доводам украинской стороны".

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