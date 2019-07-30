На Ставрополье в ходе выборов губернатора намерены вести видеонаблюдение на участках

СТАВРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ставропольского края прорабатывает вопрос установки видеорегистраторов на некоторых избирательных участках к выборам губернатора 8 сентября 2019 года. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель краевого избиркома Евгений Демьянов.

"Эта возможность сейчас рассматривается, мы понимаем, что средства видеонаблюдения в каждой участковой комиссии не получится установить с точки зрения финансов <…> Вместе с тем, вопрос установки видеорегистраторов сейчас прорабатывается", - сказал он.

По словам Демьянова, системами видеонаблюдения, аналогичные которым использовались на выборах президента России, оборудуют все территориальные избирательные комиссии края.

"Ведется работа с органами власти, чтобы по возможности в участковых комиссиях работали средства видеонаблюдения <…> Региональный бюджет не позволяет осуществить эту работу в таком масштабе, как на выборах президента, цена вопроса - более 40 млн рублей, это дорого для бюджета Ставропольского края. Тем не менее, будем стремиться к обеспечению максимальной прозрачности и понятности процедур голосования и подведения итогов выборов", - отметил Демьянов.

По данным избиркома, в день выборов в регионе будут работать 36 территориальных избирательных комиссий, 1259 постоянных участковых избирательных комиссий, а также 24 участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания граждан.

По итогам регистрации кандидатов к выборам губернатора на Ставрополье допущены пять человек. Полномочия действующего главы региона Владимира Владимирова, избранного на этот пост в 2014 году, истекают в этом году.