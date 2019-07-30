МИД России напомнил Парижу о французской моде на непропорциональные действия полиции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Франция превратилась в законодательницу мод в непропорциональных действиях полиции во время митингов. Об этом говорится в ответе МИД РФ на запись министерства иностранных дел Франции в Twitter в связи с несанкционированной акцией в Москве 27 июля.
"В том, что касается "непропорциональных" действий полиции во время манифестаций, Франция, к сожалению, - одна из мировых законодательниц мод, - говорится в сообщении, размещенном в Twitter российского дипведомства во вторник. - До таких "высоких" демократических стандартов даже на Западе многим еще далеко".
"Мы в свою очередь выражаем озабоченность состоянием здоровья французских граждан, (в том числе журналистов), которые регулярно становятся жертвами полицейского произвола", - продолжили в министерстве.
❗ В том, что касается "непропорциональных" действий полиции во время манифестаций, Франция, к сожалению, - одна из мировых законодательниц мод. До таких "высоких" демократических стандартов даже на Западе многим еще далеко.— МИД России (@MID_RF) July 30, 2019
МИД РФ добавил к комментарию видеозапись разгона протестов в Париже в 2015 году. На нем французские полицейские в спецобмундировании бьют протестующих резиновыми дубинками и щитами.
Ранее МИД Франции в Twitter отметил "значительное количество арестованных и задержанных" во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля.