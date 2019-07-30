Рябков: РФ в ближайшие дни ничего не будет менять в своей политике из-за ситуации с ДРСМД

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Москва в ближайшие дни не намерена предпринимать каких-либо шагов по изменению своей политики в связи с предстоящим прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью, показанном во вторник в эфире телеканала Sky News.

"Мы ничего не будем менять в своей политике в ближайшие дни. Мы не делали этого и ранее - никогда после того, как получили прямой ультиматум от США", - напомнил высокопоставленный дипломат.