Слуцкий: имена Магнитского и Скрипалей вновь используют для давления на Россию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сторонники усиления санкций в отношении России на Западе вновь используют имена Сергея Магнитского, а также Сергея и Юлии Скрипаль для давления на Москву. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призывы к властям США и Великобритании ввести новые санкции против РФ.

"Вновь на Западе с завидным упорством пытаются использовать имена Скрипалей и Магнитского для давления на Москву. В пылу антироссийской истерии, по-прежнему охватывающей значительную часть истеблишмента США и Соединенного Королевства, звучат одни и те же "хайли лайкли", с позволения сказать, "аргументы". Отличительным признаком западной политики сдерживания стали "санкции ради санкций", - констатировал парламентарий.

"Все это деструктивно, если не сказать грубее. Сюжет давно заслуживает кисти и пера карикатуриста, - добавил он. - Но мы продолжаем надеяться на здравый смыл и возобновление диалога с нашими коллегами".

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и старший республиканец в комитете Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести второй пакет санкций в отношении России в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон тогда выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Помимо этого, основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно осужденный в РФ, в интервью 29 июля выразил надежду на то, что новое правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном вскоре начнет использовать "поправку Магнитского", которая пока не была задействована Лондоном. Она позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.