Лавров: РФ ждет на Восточном экономическом форуме премьер-министра и главу МИД Малайзии

БАНГКОК, 31 июля. /ТАСС/. Москва ждет на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в этом году премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада и будет рада приезду главы МИД страны Сайфуддина Абдуллы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы ценим наши отношения, господин министр. Президент России и ваш премьер-министр провели очень хорошую встречу в прошлом году. Мы ждем приезда премьер-министра Махатхира Мохамада во Владивосток в сентябре на Восточный экономический форум", - сказал Лавров на переговорах с Абдуллой.

"Мы будем очень рады принять его, и если вы будете в составе делегации, это будет еще более приятно нам как представителям министерства иностранных дел", - добавил российский министр.

В начале июля МИД России сообщил, что Москва ждет, что форум во Владивостоке посетят Мохамад, а также президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября.