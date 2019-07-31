Памфилова сообщила, что обсудила с генсеком Совета Европы ситуацию на выборах в России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова проинформировала действующего генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о ситуации с ходом избирательной кампании в РФ, в том числе в Москве.

"Я подробно проинформировала его о том, что происходит с выборами, исходя их нашей позиции, нашей точки зрения, чтобы у него была максимальная картина", - сообщила Памфилова в среду в начале заседания Центризбиркома.

По ее словам, у Ягланда "большие возможности получать информацию из разных источников". "У нас было многолетнее сотрудничество, когда я занималась правозащитной деятельностью, он [Ягланд] счел важным выслушать и мою точку зрения как главы ЦИК", - сказала Памфилова.

Ранее Ягланд заявил о намерении обсудить с Памфиловой ситуацию вокруг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В его заявлении, опубликованном на сайте организации, говорилось, что "все законные кандидаты должны быть допущены к участию, должны быть гарантированы свободные и честные выборы", а России как участнице Совета Европы "следует уважать европейские стандарты в избирательном процессе".

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. 27 июля за участие в несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии задержали более 1 тыс. человек, свыше 600 из них были приезжими. По оценке полиции, на эту акцию собрались в общей сложности более 3,5 тыс. человек.

Памфилова неоднократно заверяла, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов.