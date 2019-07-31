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Захарова заявила, что не Парижу учить Москву пропорциональности реакции на протесты

Представитель МИД России напомнила, что во Франции за время протестных акций погибли 11 человек
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Савостьянов/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Парижу не стоит учить Москву, как пропорционально реагировать на протесты, особенно с учетом жестких методов французской полиции по отношению к участникам акций "желтых жилетов".

Ранее МИД Франции в Twitter отметил "значительное количество арестованных и задержанных" во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля.

"МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией - именно так сами французы описывают ситуацию", - написала Захарова в среду в Facebook. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что во Франции за время протестных акций погибли 11 человек, 2,5 тыс. человек из рядов "желтых жилетов" были ранены, около 9 тыс. человек задержаны.

По ее словам, французские власти "апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов", и указала МИД Франции, что глава МВД страны говорил по этому поводу буквально следующее: "Мы не собираемся защищать порядок республики мягкими словами".

"После этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции", - подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что правозащитники других стран не призывали Париж во время протестов одуматься и начать гуманно относится к собственному населению. "Вот и не стоит себе изменять", - добавила Захарова.

Теги
РоссияФранцияЗахарова, Мария Владимировна
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