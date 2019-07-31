Число выдвинутых кандидатов на муниципальные выборы Петербурга выросло на треть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Количество выдвинутых кандидатов на муниципальных выборах в Петербурге на 36% больше, чем на выборах 2014 года, сообщили в среду ТАСС в Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК).

"По данным ГАС (государственная автоматизированная система) "Выборы" на утро 30 июля, 7017 кандидатов выдвинуто, более трех четвертей из них (5310) зарегистрировано. Если сравнить с 2014 годом, то количество выдвинутых кандидатов на 1865 (36%) больше, а зарегистрированных кандидатов больше на 1554 (41%)", - уточнили в горизбиркоме.

В ГИК также отметили, что самовыдвиженцев зарегистрировано на 901 кандидата больше, чем в 2014 году, таким образом их число выросло более чем в два раза и составило 1704 кандидата. Данные цифры не являются окончательными, идет процесс уточнения информации и рассмотрения жалоб. "Нарушенные права кандидатов защищаются Санкт-Петербургской избирательной комиссией при поддержке ЦИК России и судебных органов в рамках цивилизованных легальных процедур", - добавили в избиркоме.

По данным горизбиркома, за период проведения кампаний поступило более 1600 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. Комиссия направила следователям материалы по факту нарушений для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Ранее сообщалось, что суды Петербурга приняли к производству более 500 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО) и территориальных избирательных комиссий (ТИК), при этом рассмотрено уже 400 заявлений. В 70% случаев, по данным объединенной пресс-службы судов города, требования истцов удовлетворяются полностью или частично.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням. В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.