Рабочая группа ЦИК рассмотрит 1 августа две жалобы от кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил ТАСС в среду, что на заседании рабочей группы комиссии в четверг будут рассмотрены как минимум две жалобы от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Она (повестка заседания) формируется, там минимум четыре жалобы, но из них не все московские. Московских две - это точно", - сказал Булаев, добавив, что речь идет об обращениях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.

Зампредседателя ЦИК отметил, что окончательный список жалоб для рассмотрения на заседании рабочей группы будет известен в четверг.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком в ходе заседаний 25, 26 и 30 июля оставил без удовлетворения жалобы ряда так называемых независимых кандидатов на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. В частности, в регистрации было отказано Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой, Любови Соболь и Илье Яшину. Впоследствии ряд кандидатов обжаловали решение городской комиссии в Центризбиркоме.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.