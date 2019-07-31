Лавров завершил двухдневный визит в Бангкок

БАНГКОК, 31 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду завершил двухдневный визит в Бангкок, где провел переговоры с руководством Таиланда и принял участие в министерском совещании Россия - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Прошедшие встречи подтвердили, что сотрудничество с азиатскими партнерами по-прежнему остается в фокусе внимания Москвы, на что страны региона отвечают взаимностью.

Как заявил ранее премьер-министр председательствующего в АСЕАН Таиланда Прают Чан-Оча в приветствии главам МИД организации, для достижения целей устойчивого развития, мира и безопасности АСЕАН "необходимо усиливать взаимодействие с партнерами по диалогу". И Россия - одна из таких стран, причем с прошлого года отношения были повышены до уровня стратегического партнерства.

Планы и перспективы

Переговоры Лаврова с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем стали уже вторыми в 2019 году: министры встречались в феврале в Москве. Тогда они договорились активнее укреплять военно-техническое сотрудничество. По итогам нынешней встречи глава российского дипведомства вновь обратил внимание, что у такого взаимодействия хорошие перспективы. Так, в апреле корабли Тихоокеанского флота РФ и ВМС Таиланда провели в Японском море совместные тренировки по организации связи и маневрированию. Визит двух фрегатов королевства во Владивосток стал первым за 15 лет.

Глава МИД России также отметил активное сотрудничество по линии Советов безопасности и правоохранительных органов двух стран в сфере борьбы с терроризмом, наркобизнесом и оргпреступностью.

В том, что касается торговли, Москва и Бангкок по-прежнему нацелены достичь объема в $10 млрд, обозначенного еще в 2015 году премьер-министрами двух стран. И хотя, по словам Лаврова, сейчас РФ и Таиланд далеки от таких показателей (в прошлом году эта цифра превысила $2,6 млрд) рост товарооборота продолжается. Помочь достичь установленной планки может и предстоящий в августе в Бангкоке крупный российско-таиландский бизнес-форум, в повестке которого инновационные технологии, фармацевтика, транспортное машиностроение, межбанковское взаимодействие и сельское хозяйство.

В свою очередь Праматвинай пригласил российских инвесторов к участию в проектах в рамках программы "Восточный экономический коридор". Он также выразил надежду, что совместные мероприятия и обмены визитами между двумя странами будут проходить чаще, что, судя по заявлениям сторон о насыщенной повестке дня и регулярных контактах, является легко реализуемой задачей.

Оперативное реагирование

РФ и АСЕАН за последнее время практически ежегодно предпринимали шаги, которые имели принципиальное значение для углубления диалога. В частности, на прошедшем в 2016 году в Сочи саммите Россия - АСЕАН были приняты декларация и план действий по развитию сотрудничества до 2020 года, в 2017 году РФ открыла постоянное представительство при АСЕАН, которое возглавил Александр Иванов. А в 2018 году на состоявшемся в ноябре саммите в Сингапуре отношения РФ с ассоциацией официально вышли на уровень стратегического партнерства.

Как заявил на сегодняшнем совещании Лавров, стороны "оперативно и без раскачки" приступили к решению возникших в этой связи новых задач. По его словам, РФ и АСЕАН усилили координацию на международной арене. Тем более что внешнеполитические подходы стран очень близки, что "особенно важно в условиях нынешней непростой ситуации в мире".

Показатели экономического сотрудничества также говорят сами за себя: как ранее сообщали в российском дипведомстве, товарооборот со странами АСЕАН по итогам прошлого года вырос на 6,8 % и достиг $19,6 млрд. Реализуются совместные проекты в области энергетики, сельского хозяйства и защиты окружающей среды.

При этом стороны нацелены двигаться дальше. Как подчеркнул российский министр, РФ и АСЕАН наметят дополнительные меры по развитию сотрудничества в политической и экономической областях.

Блоковое мышление

На встречах в Бангкоке Лавров отдельно говорил о ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), выступив при этом против попыток делить регион на блоки, что подразумевает предложенная США концепция Индо-Тихоокеанского региона.

В этой связи глава МИД РФ призвал продолжить работу по выстраиванию в АТР адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, "которая ориентирована на обеспечение мира и стабильности для всех без исключения государств региона". "Эта структура изначально и весьма успешно формируется при ведущей роли АСЕАН", - обратил внимание Лавров.

По его словам, Индо-Тихоокеанские стратегии подрывают центральную роль АСЕАН. "Разумеется, они не инклюзивны и предполагают блоковое деление региона", - резюмировал министр.