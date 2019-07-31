Посольство РФ: сообщения британских СМИ о последствиях авиаударов ВКС в Сирии надуманы

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Сообщения британских СМИ о жертвах среди мирного населения и многочисленных разрушениях в результате авиаударов, якобы нанесенных ВКС РФ в провинции Идлиб и ряде других районов Сирии, носят надуманный характер. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

"Мы обратили внимание на очередные надуманные обвинения британских СМИ. Они не содержат ничего нового, и посольство уже неоднократно отмечало, что и в данном случае некоторые британские журналисты проявляют примечательную неразборчивость в отношении источников своей информации", - сказал российский дипломат.

По его словам, авторы публикаций, как правило, ссылаются на анонимных представителей неправительственной организации "Белые каски", которая, как подчеркнул представитель российского диппредставительства, были неоднократно пойманы "на лжи и провокациях", или же на так называемый "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", чья репутация, как отметил пресс-секретарь, "немногим лучше". "Попыток как-то разобраться в ситуации в Сирии, выслушать мнение независимых экспертов - не предпринимается", - добавил дипломат.

"Что касается Идлиба, - продолжил он, - то здесь, в соответствии с меморандумом от 17 сентября 2018 года, налажено взаимодействие между российской и турецкой сторонами: функционируют наблюдательные посты, ведется совместное патрулирование. Тем не менее, террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС) не прекращают обстрелы населенных пунктов и правительственных войск САР, пытаются атаковать позиции сирийских подразделений и авиабазу Хмеймим". Пресс-секретарь напомнил, что за последние четыре месяца жертвами нападений и обстрелов боевиков из Идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей.

Кто несет ответственность

Представитель посольства отметил, что "в целом, ситуация в Сирии продолжает оставаться сложной" и что "ответственность за это несут, прежде всего, террористы, но также и оккупационные войска коалиции, и частные военные компании США". Пресс-секретарь добавил, что, согласно сообщениям Минобороны России, на востоке страны, в оккупированной американцами 50-километровой зоне Эт-Танф военные инструкторы готовят крупное формирование "вооруженной оппозиции", около 2700 террористов. "Часть боевиков перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат, на подмогу американским частным военным компаниям, которые "прикрывают" контрабандный нефтяной бизнес. Грабежом нефтяных месторождений, принадлежащих законному сирийскому правительству, США занимаются практически открыто, тратя вырученные за сирийскую нефть деньги на вооружение и обучение боевиков", - сообщил дипломат.

Пресс-секретарь посольства напомнил, что "Россия неоднократно призывала и призывает США и их союзников, в том числе и Великобританию, принять участие в реальном, долгосрочном политическом урегулировании, отказаться от двойных стандартов и незаконных санкций, введенных против САР".