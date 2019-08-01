Совет Думы рассмотрит обращение о признании геноцида южных осетин в 1920 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил при поступлении в нижнюю палату обращения от парламента Республики Южная Осетия о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии вынести этот документ на рассмотрение ближайшего Совета Думы.

"В Госдуме с вниманием отнеслись к заявлению парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии. На ближайшем заседании Совета Госдумы, в состав которого входит руководство Думы, главы всех политических фракций и председатели комитетов, мы рассмотрим это обращение", - сказал спикер в среду журналистам.

Южноосетинские парламентарии направили обращение о признании геноцида в 1920 году со стороны грузинских националистов к руководству России, в Госдуму и Совет Федерации, сообщается на сайте парламента страны. В тексте указывается, что "события 1920 года не получили должной оценки, организаторы и исполнители геноцида в отношении осетин не привлекались к ответственности".

После того как Южная Осетия заявила о своем праве на самоопределение и присоединение к Советской России, в июне 1920 года "правительство Грузии направило свои войска для подавления Южной Осетии", отмечают авторы. По их словам, "грузинскими войсками была уничтожена большая часть населенных пунктов Южной Осетии". Согласно документу, "жертвами стали несколько тысяч человек, что, по различным оценкам, составило от 8 до 25% от его общей численности".

В 1989-1992 годах Грузия "вновь предпринимала попытки этнических чисток в отношении осетинского населения, а в 2008 году только вмешательство России, принудившей Грузию к миру, предотвратило полное истребление населения Южной Осетии", сказано в обращении.