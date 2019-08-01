Захарова: около 30 государств подтвердили свое участие в Международной ярмарке в Дамаске

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Порядка 30 государств уже подтвердили свое участие в запланированной на осень Международной торгово-промышленной ярмарке в столице Сирии. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Около 30 государств уже подтвердили свое участие в намеченной на конец августа - начало сентября 61-й ежегодной Дамасской международной ярмарке", - сказала она.

Захарова отметила, что ярмарка играет важную роль в поддержании национальной экономики, привлечении дополнительных инвестиций в страну. "Активизируются естественные торгово-экономические связи, страна постепенно выходит из изоляции", - отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что несмотря на объективные экономические трудности, сирийские власти продолжают масштабную программу по налаживанию мирной жизни и репатриации сирийцев.

Ранее министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюф сообщал, что ярмарка, масштабная подготовка к которой уже ведется, пройдет в период с конца августа по начало сентября 2019 года.