МИД России осудил распространение нацистской литературы в Эстонии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. МИД РФ осуждает распространение нацистской литературы в Эстонии, в частности, печать изданием Matrix Publishing запрещенной в России книги Mein Kampf ("Моя борьба" - название автобиографической книги Гитлера). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Мы обратили внимание на то, что запрещенная в России книга "Моя борьба" Адольфа Гитлера выйдет дополнительным тиражом в Эстонии в августе этого года. Сообщается, что первый тираж, опубликованный изданием Matrix Publishing в первой половине текущего года, был полностью распродан", - сказала Захарова. По ее словам, этот и многие другие примеры увековечивания памяти военных преступников, реабилитации фашистов свидетельствуют о развитии неонацизма в Эстонии. В связи с этим Захарова призвала международное сообщество отреагировать на сложившуюся в этой стране ситуацию.

"Очевидно, без попустительства властей рост популярности неонацизма в Эстонии был бы просто невозможен. Мы надеемся, что международные структуры (и Совет Европы, и ОБСЕ, и ЕС, и ООН) наконец-то обратят более пристальное внимание на эту откровенно опасную ситуацию и окажут на Таллин воздействие. Рассчитываем, что эстонское гражданское общество решительно воспрепятствует превращению своей страны в оплот неофашизма в Европе, последовав примеру крупнейших книжных сетей, которые отказались продавать издание гитлеровского произведения от Matrix Publishing", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что книга "выйдет в печать в Эстонии вообще без всякого научно-справочного аппарата и какого-либо цензурирования". "Само по себе перепечатывание подобного текста, пусть и снабженное критическими комментариями историков, рискует стать просто идеологической бомбой в свете участившихся попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, реабилитации фашистских пособников, распространения неонацизма, расизма и ксенофобии в Европе", - пояснила дипломат. Она добавила, что издание Matrix Publishing и ранее было известно публикацией ряда книг "эстонских нацистских пособников и их современных последователей".

"Тем, кто занимается продвижением осужденной Нюрнбергским трибуналом идеологии в угоду сиюминутной политической выгоде, должно быть стыдно перед многочисленными потомками тех эстонцев, которые защищали и освобождали свою родину от немецко-фашистских захватчиков", - заключила Захарова.

В России Mein Kampf запрещена для продажи. По решению Кировского районного суда Уфы 24 марта 2010 года она внесена в Федеральный список экстремистских материалов под номером 604.