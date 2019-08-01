Посольство РФ усомнилось в объективности британских СМИ при освещении протестов в Москве

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне обратило внимание на необъективное освещение британскими СМИ несогласованного митинга в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства.

"Видимо, "высокие" стандарты журналистики, а также требования беспристрастности, тиражируемые Великобританией, не действуют за ее пределами. Применение британцами двойных стандартов является отличительной чертой политики этой страны и давно уже не удивляет нас. Поражает только, с какой легкостью британцы забыли о многочисленных протестных движениях и жестких действиях полиции в своей стране <...> Из недавних примеров - задержание лондонской полицией порядка 500 участников мирной экологической акции протеста [природоохранной организации] Extinction Rebellion, прошедшей в апреле", - отметил дипломат.

В посольстве также обратили внимание на британский "Акт об охране общественного порядка 1996 года, в соответствии с которым организаторам массовых беспорядков может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы". "А в случае проведения несанкционированных или запрещенных массовых мероприятий, которые препятствуют движению транспорта или пешеходов, полиция в Великобритании имеет право самостоятельно принимать меры по их пресечению, в том числе с применением физической силы и специальных средств. Другими словами, британская демократия может себя защитить, что она и демонстрирует на деле", - добавили в диппредставительстве.

27 июля в Москве сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции. Всего, по оценке полиции, на нее собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.