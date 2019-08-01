Новгородский избирком зарегистрировал девять кандидатов на довыборы в Госдуму

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Избирком Новгородской области завершил регистрацию кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму от Новгородской области, выдвинутых политическими партиями. Из десяти человек, представивших документы на выдвижение, зарегистрировано девять, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

"Были выдвинуты 10 политическими партиями соответственно 10 кандидатов. Ранее были зарегистрированы семь кандидатов, сегодня зарегистрированы еще два кандидата. И, к сожалению, один кандидат сошел с дистанции по личному письменному заявлению. По федеральной кампании регистрация завершена", - сказала Лебедева.

Последними 1 августа зарегистрировали жительницу города Сольцы Новгородской области Ольгу Ефимову, представляющую Коммунистическую партию социальной справедливости и предпринимателя из Тверской области Александра Гришина, выдвинутого Партией пенсионеров.

Ранее были зарегистрированы кандидатами Нина Останина, являвшаяся депутатом Госдумы II-V созывов (КПРФ), зампред правительства Новгородской области Юрий Бобрышев ("Единая Россия"), депутат Новгородской областной думы Дмитрий Игнатов ("Справедливая Россия"), заместитель председателя Новгородской областной думы, руководитель региональной фракции ЛДПР Алексей Чурсинов, депутат Думы Великого Новгорода Анна Черепанова ("Яблоко"), секретарь Центрального комитета компартии "Коммунисты России" по борьбе с коррупцией (КПРК) Дмитрий Перевязкин и предприниматель Дмитрий Тарасов (Партия роста).

Кандидат Ульяна Гатина, выдвинутая политической партией "Зеленые", от борьбы за мандат депутата Госдумы решила отказаться, предоставила в избирательную комиссию Новгородской области заявление о снятии своей кандидатуры.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.