Посольство попросит Форин оффис прокомментировать создание кибердивизии для сдерживания РФ

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне обратится в МИД Соединенного Королевства для проверки достоверности информации британских СМИ о создании подразделения по борьбе с киберугрозами, главной из которых названа "вредоносная деятельность со стороны России". Об этом в четверг ТАСС сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства.

"Подобные заявления в части, касающейся России, не могут не вызывать серьезной озабоченности. Посольство намерено в ближайшее время запросить в МИД Великобритании информацию о том, насколько изложенные в прессе материалы соответствуют действительности", - сказал он.

"Вызывает сожаление, что в качестве предлога для формирования такой структуры в рамках вооруженных сил британская сторона называет Россию. Ранее тема кибербезопасности поднималась в ходе российско-британских контактов на высоком уровне, в том числе в декабре 2017 года в рамках переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с бывшим главой Форин оффиса (ныне - премьером Великобритании) Борисом Джонсоном в Москве. Российская сторона предложила британским коллегам организовать двусторонние экспертные консультации с целью прояснения политики Лондона в сфере киберугроз. Однако англичане попросту проигнорировали эту инициативу, демонстративно оставив ее без ответа. Теперь становится понятна истинная причина отказа", - отметил собеседник агентства.

"В случае если то, о чем пишут британские СМИ, является правдой, данная тема заслуживает серьезного обсуждения и внимания, поскольку тесно сопряжена с вопросами международной безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь.

Как обратили внимание в посольстве, газета The Times ранее написала, что в "рамках сухопутных войск Соединенного Королевства создана первая в своем роде дивизия по борьбе с гибридными действиями, которая займется координацией работы по организации кибератак, распространению дезинформации и применению так называемых электронных вооружений". "При этом, по утверждению издания, в компетенцию данной структуры также войдут задачи по развитию оборонного потенциала Великобритании, призванного сдерживать российскую угрозу в виртуальном пространстве", - добавили в диппредставительстве.

Ранее Москва уже неоднократно отрицала свою причастность к созданию киберугроз и попыткам повлиять на внутриполитическую ситуацию в странах Запада, заявляя о бездоказательности подобных утверждений.