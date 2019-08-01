В МИД России прокомментировали решение генсека ООН о расследовании атак в Идлибе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создать комиссию по расследованию инцидентов в Идлибе носит провокационный характер и может быть использовано для создания новых препятствий на пути политического урегулирования в Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Нам достоверно известно, что эту идею, носящую провокационный характер, активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям САР и нашим усилиям по искоренению террористической угрозы в этой стране и обеспечению ее территориальной целостности и суверенитета, - отметили в дипведомстве. - Мы не раз подчеркивали, что сирийские военные при поддержке российских ВКС осуществляют сугубо ответные и ограниченные действия по нейтрализации террористов и уничтожению их объектов. Попытки бросить тень на эти усилия, дискредитировать Дамаск, несомненно, будут затем использованы и для создания новых препятствий на пути политического урегулирования".

Также в МИД РФ полагают, что генсек ООН не имел полномочий на создание комиссии по расследованию инцидентов в Идлибе.