Лаврентьев сообщил, что вопрос о составе сирийского конституционного комитета не решен

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. Состав сирийского конституционного комитета согласовать пока не удалось, дискуссии продолжатся в пятницу. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы провели подробные консультации, но говорить о конкретных договоренностях пока рано. Мы продолжим работу завтра и, надеюсь, завершим подготовку итогового заявления", - отметил дипломат.

"Состоялся подробный разговор по завершению работы над формированием конституционного комитета, - сказал он. - За последние три месяца после предыдущего заседания в Нур-Султане была проделана большая работа как в сирийском правительстве, так и в офисе [спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии] Гейра Педерсена". "Остается еще небольшой вопрос по составу, - продолжил Лаврентьев. - Мы еще должны это завтра обговорить со странами - гарантами, чем мы еще можем помочь спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии".

Он также добавил, что на переговорах рассмотрены вопросы стабилизации ситуации под Идлибом, возвращения беженцев и послевоенного восстановления Сирии. "Обсудили достаточно большой круг вопросов. По некоторым из них остаются разногласия, но по большинству вопросов мы решения принимаем до конца заседания. В целом российская делегация расценивает результаты первого дня работы как положительные", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.

"Мы приветствовали решение сирийского правительства, которое согласилось на формулу "4+2", то есть четыре члена из шести, которые вызывали вопросы у ООН, будут представлены правительством, а два - ООН", - указал спецпредставитель президента. Лаврентьев при этом отметил, что ООН и Дамаску удалось договориться по процедурным вопросам работы комитета. Россия надеется, что Педерсен объявит о завершении работы над сирийским конституционным комитетом к сентябрю.

"Мы знаем, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен достаточно оптимистично смотрит на этот вопрос, и что он готов доработать его в ближайшее время и к сентябрю, мы надеемся, он объявит о завершении работы над ним и созыве первого заседания".

Решение о создании конституционного комитета принято в конце января 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Однако с тех пор правительству, оппозиции и ООН так и не удалось окончательно согласовать кандидатуры всех его членов.

Прекращение огня в Идлибе

Помимо этого Россия приветствует решение сирийского правительства о согласии на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности.

"Мы приветствуем решение сирийского правительства о введении перемирия [в Идлибе]. Но теперь слово не просто за вооруженной умеренной оппозиций, которая контролирует, к сожалению, не большую часть идлибской зоны деэскалации, а меньшую. По нашим оценкам, все-таки 90% территории контролируется [запрещенной в РФ] террористической организацией "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", также запрещена в РФ - прим. ТАСС) и теми, которые аффилируются с ними ", - отметил Лаврентьев.

"Количество радикальных боевиков в идлибской зоне безопасности зашкаливает. И, наверное, вряд ли они прекратят какие-то провокационные действия против правительственных сил. Но если это произойдет, мы посмотрим на дальнейшее развитие ситуации", - добавил он.