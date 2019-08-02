Мосгоризбирком распределил эфирное время между избирательными округами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московская городская комиссия провела в пятницу первый этап жеребьевки, в ходе которого распределила между избирательными округами эфирное время кандидатов на городских телеканалах и радиостанциях, передает корреспондент ТАСС.

Представили 45 избирательных округов по очереди тянули конверты, в которых указано время выхода в эфир кандидатов.

"Сегодня председатели окружных комиссий здесь определяют, когда кандидаты от их округа выходят в эфир. Затем до 5 августа им нужно пригласить всех зарегистрированных кандидатов, чтобы они вытянули каждый для себя время выхода в эфир",- сообщил перед жеребьевкой член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, каждый кандидат будет иметь возможность три раза разместить свой ролик или аудиозапись длительностью в одну минуту. После 6 августа также будет разыграно платное эфирное время для желающих кандидатов.

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мосгордумы начнется 12 августа на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также на радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы".

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.