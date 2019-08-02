Врио главы Калмыкии зарегистрирован кандидатом на выборы главы республики

ТАСС, 2 августа. Избирательная комиссия Калмыкии в пятницу зарегистрировала врио главы республики Бату Хасикова кандидатом от регионального отделения "Единой России" на выборы главы республики. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Александр Дикалов.

"Кандидат Хасиков зарегистрирован", - сказал Дикалов.

Хасиков 24 июля предоставил избиркому необходимый пакет документов для регистрации, в том числе о прохождении муниципального фильтра.

Кандидату от КПРФ - депутату регионального парламента Намсыру Манджиеву - в регистрации на выборах главы республики было отказано, в том числе из-за неполного пакета предоставленных документов. "Манджиеву отказано [в регистрации]. Есть основания, в том числе недостоверные подписи, также он предоставил неполную информацию об имуществе, находящемся за пределами РФ", - сказал председатель избиркома.

Ранее об участии в предвыборной кампании региональный избирком уведомили шесть кандидатов. Однако необходимые документы и подписи предоставили пять претендентов. Кроме Хасикова, документы для регистрации сдали от КПРФ - депутат парламента, руководитель завода "Агробизнес" Намсыр Манджиев, председатель реготделения партии "Патриоты России" Батар Мучаев, координатор калмыцкого регионального отделения ЛДПР, помощник депутата Госдумы Петр Вышкварок, председатель совета реготделения "Справедливой России" Наталья Манжикова. Эрдни Бодгаев от "Защитников Отечества" не предоставил документы.

В марте президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил врио главы 38-летнего Хасикова. Нового руководителя республики выберут 8 сентября. Согласно законам региона, выдвигать кандидатов могут только партии.