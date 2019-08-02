Глава Вологодской области зарегистрирован кандидатом в губернаторы

ВОЛОГДА, 2 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Вологодской области в пятницу зарегистрировала действующего губернатора области Олега Кувшинникова кандидатом на предстоящие выборы руководителя региона. Об этом сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"Кувшинников Олег Александрович зарегистрирован в качестве кандидата. У него одна подпись не засчитана и одна признана недостоверной из-за неточностей в указании данных о депутате. Но в целом у кандидата был достаточный запас подписей, поэтому их хватило для прохождения муниципального фильтра и регистрации", - сказал член областного избиркома Олег Шляпаков.

Кувшинников 24 июля представил избиркому документы, необходимые для регистрации, в том числе листы поддержки от депутатов и глав муниципальных образований.

На выборы губернатора выдвигались восемь представителей политических партий, семь из них подали документы на регистрацию. Помимо Кувшинникова, документы предоставили Ольга Анищенко, выдвинутая Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС), депутат вологодского заксобрания Александр Морозов от КПРФ, председатель центрального комитета партии "Народный альянс" Вадим Петриенко, помощник депутата Госдумы Алексей Рылеев от "Родины", руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина от "Справедливой России", депутат областного парламента Ольга Ширикова от ЛДПР.

Выборы губернатора Вологодской области состоятся 8 сентября. Согласно областному закону, на них могут выдвигаться только кандидаты от политических партий, самовыдвижение исключено. Действующий губернатор Кувшинников возглавляет регион с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона, на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов.