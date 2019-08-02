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Политический кризис в Венесуэле
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Рябков заявил, что планы Вашингтона по блокаде Венесуэлы не повлияют на позицию России

Дипломат подчеркнул, что заявления США отражают их настрой оказывать давление на правительство, которое проводит независимый курс

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон рассматривает возможность блокады Венесуэлы, не повлияют на позицию Москвы по данному вопросу. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Эти заявления отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит независимый курс, в силу тех или иных причин неугодный Вашингтону, - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать данное заявление. - Но подобного рода заявления и, надо прямо сказать, угрозы ни коем образом не влияют на нашу решимость добиваться уважения всеми членами международного сообщества суверенитета государств, добиваться, чтобы внутренние проблемы в этих государствах решались правительствами и народами этих стран".

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей Алексеевич
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