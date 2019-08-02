Посольство РФ направило очередную ноту в МИД Британии в связи с делом об убийстве Глушкова

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне направило новую ноту в МИД Соединенного Королевства с требованием обнародовать информацию об обстоятельствах убийства российского предпринимателя Николая Глушкова. Об этом в пятницу ТАСС сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства.

"Поскольку речь идет об убийстве российского гражданина, об интересах его родственников и близких, будем продолжать добиваться от официального Лондона исчерпывающих ответов на вопросы относительно обстоятельств смерти Глушкова. В этой связи посольство сегодня направило очередную дипломатическую ноту в Форин оффис. Посольству трудно понять, почему британские власти скрывают информацию об этой очередной загадочной смерти российского гражданина на территории Великобритании", - сказал он.

Российский дипломат констатировал, что по прошествии почти полутора лет с момента преступления британская сторона продолжает игнорировать многочисленные дипломатические запросы о ходе и результатах расследования этого убийства. "Расцениваем такое поведение британских властей как давно вышедшее не только за рамки правового поля, но и нормального дипломатического общения и принятых в межгосударственном взаимодействии приличий", - добавил он.

Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был обнаружен мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден 12 марта 2018 года. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако Лондон не соглашается на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.