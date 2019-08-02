Путин подписал закон о ратификации договора РФ и Египта о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который содержит набор конкретных задач, целей и механизмов по взаимодействию двух стран. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан в Сочи 17 октября 2018 года по итогам визита президента Египта в Россию. Он направлен на дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между странами. В документе стороны договорились проводить на регулярной основе обмен визитами президентов двух государств, а в периоды между их встречами - регулярные переговоры на уровне министерств, в том числе консультации по схеме "2+2" в составе министров иностранных дел и министров обороны. Кроме того, достигнута договоренность о создании межведомственной рабочей группы по борьбе с международным терроризмом под председательством заместителей министров иностранных дел обоих государств.

Соглашением закрепляется готовность сторон поддерживать сотрудничество между своими министерствами экономического профиля и предпринимателями, включая ежегодное проведение заседаний совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и российско-египетского делового совета поочередно в каждом из государств. Иные сферы сотрудничества, перечисленные в договоре, включают военную и военно-техническую сферы, науку и образование, туризм, гуманитарные и культурные связи, обмен между общественными, молодежными и спортивными организациями.

Договор заключается на 10 лет. Устанавливается, что его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.