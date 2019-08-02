В РФ считают, что СБ ООН не стоит дублировать функции других структур по защите детей

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Россия считает неправильным шагом попытки заставить СБ ООН дублировать функции других структур организации, занимающихся защитой детей. Об этом заявил в пятницу и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, посвященном теме защиты детей в вооруженных конфликтах.

"РФ выражает обеспокоенность в связи с тяжелым положением детей во многих регионах мира, охваченных вооруженным противостоянием", - подчеркнул дипломат. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Афганистане, Йемене, Сирии и некоторых других странах, констатировал он.

"При этом в соответствии с резолюцией СБ ООН 1612 и последующими документами требуется пристальное внимание к шести категориям наиболее серьезных нарушений в отношении детей", - уверен он. К таким преступлениям относятся вербовка и использование детей в качестве комбатантов, убийства и нанесение тяжелых травм, похищение, сексуальное насилие, нападение на школы и больницы, отказ в гуманитарном доступе.

"Именно на противодействии этим преступлениям необходимо сфокусироваться в нашей работе, - призвал Полянский. - В этой связи убеждены, что попытки размыть мандат СБ ООН в данной сфере, навязать ему рассмотрение других вопросов, касающихся защиты прав детей в целом, вне контекста поддержания международного мира и безопасности, - это движение в неправильном направлении".

"Такие вопросы входят в компетенцию других органов ООН, работу которых СБ не следует дублировать", - напомнил он. "Только при соблюдении разделения труда можно обеспечить наибольшую эффективность решения всех вопросов, касающихся положения детей", - подчеркнул дипломат.

Представитель России также указал, что первостепенную роль в деле защиты детей в вооруженном конфликте играют национальные правительства. "Задача ООН состоит, прежде всего, в дополнении и поддержке этих усилий", - полагает он. "В этой связи считаем, что механизмы Совета Безопасности наиболее эффективно могут функционировать только при условии конструктивного сотрудничества с государством, затронутым вооруженным конфликтом", - сказал Полянский.