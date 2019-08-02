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В РФ считают, что СБ ООН не стоит дублировать функции других структур по защите детей

По словам и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, только при соблюдении разделения труда можно обеспечить наибольшую эффективность решения этих вопросов

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Россия считает неправильным шагом попытки заставить СБ ООН дублировать функции других структур организации, занимающихся защитой детей. Об этом заявил в пятницу и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, посвященном теме защиты детей в вооруженных конфликтах.

"РФ выражает обеспокоенность в связи с тяжелым положением детей во многих регионах мира, охваченных вооруженным противостоянием", - подчеркнул дипломат. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Афганистане, Йемене, Сирии и некоторых других странах, констатировал он.

"При этом в соответствии с резолюцией СБ ООН 1612 и последующими документами требуется пристальное внимание к шести категориям наиболее серьезных нарушений в отношении детей", - уверен он. К таким преступлениям относятся вербовка и использование детей в качестве комбатантов, убийства и нанесение тяжелых травм, похищение, сексуальное насилие, нападение на школы и больницы, отказ в гуманитарном доступе.

"Именно на противодействии этим преступлениям необходимо сфокусироваться в нашей работе, - призвал Полянский. - В этой связи убеждены, что попытки размыть мандат СБ ООН в данной сфере, навязать ему рассмотрение других вопросов, касающихся защиты прав детей в целом, вне контекста поддержания международного мира и безопасности, - это движение в неправильном направлении".

"Такие вопросы входят в компетенцию других органов ООН, работу которых СБ не следует дублировать", - напомнил он. "Только при соблюдении разделения труда можно обеспечить наибольшую эффективность решения всех вопросов, касающихся положения детей", - подчеркнул дипломат.

Представитель России также указал, что первостепенную роль в деле защиты детей в вооруженном конфликте играют национальные правительства. "Задача ООН состоит, прежде всего, в дополнении и поддержке этих усилий", - полагает он. "В этой связи считаем, что механизмы Совета Безопасности наиболее эффективно могут функционировать только при условии конструктивного сотрудничества с государством, затронутым вооруженным конфликтом", - сказал Полянский.

Теги
АфганистанСирияЙеменРоссия
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