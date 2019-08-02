Умер вице-спикер заксобрания Свердловской области Сухов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области, руководитель региональной общественной приемной "Единой России" Анатолий Сухов умер на 64-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе свердловского отделения партии.

"Анатолий Петрович сегодня, к сожалению, скончался", - сказали в пресс-службе.

Сухов родился в 1955 году в городе Верхний Уфалей Челябинской области. Трудовой путь начал в Свердловской железной дороге. С 2011 года дважды избирался депутатом законодательного собрания Свердловской области от партии "Единая Россия" по одномандатному Краснотурьинскому избирательному округу. Как заместитель председателя, в частности, отвечал за взаимодействие с органами местного самоуправления, профильными комитетами Госдумы, уполномоченными по правам человека и ребенка в регионе.