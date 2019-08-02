Врио главы Ингушетии освободил Цечоева от должности постпреда региона при президенте РФ

МАГАС, 2 августа. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял отставку постоянного представителя региона при президенте РФ Алихана Цечоева и подписал указ об освобождении его от занимаемой должности, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Ингушетии при президенте РФ Алихан Цечоев подал заявление об отставке и попрощался с коллективом.

"Махмуд-Али Калиматов принял отставку Алихана Цечоева по собственному желанию и подписал указ об освобождении его от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.

Алихан Цечоев в 2016 году с января по декабрь занимал должность первого вице-премьера Ингушетии, на посту постоянного представителя региона работает с декабря 2016 года.