Пять кандидатов будут участвовать в выборах главы Оренбургской области

ТАСС, 3 августа. Областная избирательная комиссия Оренбургской области зарегистрировала пять кандидатов для участия в выборах главы региона, которые пройдут в единые день голосования 8 сентября, сообщается в субботу на сайте избиркома.

"Завершилась регистрация кандидатов на должность губернатора Оренбургской области. Избирательная комиссия вынесла решение о регистрации Максима Амелина - выдвиженца от оренбургского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ) и Константина Горячева - выдвиженца от политической партии "Демократическая партия России". Им вручены удостоверения кандидатов", - говорится в сообщении.

Амелин родился в Оренбурге, закончил Оренбургский государственный университет, является директором коммерческой компании и депутатом Заксобрания региона. Горячев также родился в Оренбурге, закончил Оренбургский государственный университет, является техническим директором в коммерческой компании.

Ранее избирком зарегистрировал в качестве кандидатов представителей еще трех партий - врио главы области Дениса Паслера ("Единая Россия"), который был назначен руководителем региона в марте 2019 года после отставки прежнего главы Юрия Берга, пенсионера Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) и финансового директора коммерческой компании Сергея Яцына ("Справедливая Россия").