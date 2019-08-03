Моргулов обсудил в Бангкоке подготовку к Восточноазиатскому саммиту

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов в пятницу принял участие в министерской встрече стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) и заседании 26-й сессии регионального форума АСЕАН по безопасности, говорится в распространенном в субботу в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны акцент был сделан на ключевом значении коллективных усилий в преодолении стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) вызовов и угроз, важности продолжения диалога по формированию открытой и прозрачной [системы] безопасности и сотрудничества, - говорится сообщении. - В ходе совещания ВАС обсуждены вопросы содержательной подготовки предстоящего в ноябре 2019 в Бангкоке 14-го Восточноазиатского саммита".

Отмечается, что также на сессии были затронуты темы обеспечения безопасности и усиления доверия в АТР. "Дана позитивная оценка завершившемуся российско-индонезийскому сопредседательству в механизме межсессионных встреч форума по противодействию терроризму и транснациональной преступности в 2018-2019 годах, в рамках которого основное внимание было уделено противодействию иностранным террористам-боевикам. Затрагивалась приоритетная для России тема безопасности использования информационно-коммуникационных технологий", - уточнятся в сообщении.

По итогам сессии принят план работы форума на 2019-2020 межсессионный год, а также заявления по борьбе с терроризмом и авиационному партнерству, а также о роли женщин в обеспечении мира и безопасности.

В дипведомстве информировали, что российская сторона высказалась в пользу наращивания практического взаимодействия стран-участниц ВАС в контексте реализации Манильского плана действий на 2018-2022 годы по таким направлениям, как энергетика, финансы, образование, здравоохранение, чрезвычайное реагирование, обеспечение взаимосвязанности и продовольственная безопасность.