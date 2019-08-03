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Замглавы МИД России обсудил ситуацию в Ливане с представителем премьера страны

В МИД сообщили, что российская сторона выразила поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Ливана

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов в субботу встретился с личным представителем премьер-министра Ливана Жоржем Шаабаном, сообщил МИД РФ.

"В ходе встречи состоялось обсуждение складывающейся общественно-политической и социально-экономической ситуации в Ливане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона выразила поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также отметила усилия правительства страны, в частности, премьер-министра Саада Харири по их сохранению.

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