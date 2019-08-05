Представители девяти партий примут участие в муниципальных выборах в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Представители девяти партий, а также самовыдвиженцы примут участие в выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области 8 сентября, сообщил журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии региона Михаил Лебединский

"Девять партий у нас в этом году участвует в муниципальных выборах, это достаточно немало", - сказал Лебединский.

Речь идет о партиях "Единая Россия" (2027 кандидатов), КПРФ (617), ЛДПР (372), "Справедливая Россия" (302), "Родина" (11), "Коммунисты России" (6), Партия роста (6), "Социальная защита" (5), "Пенсионеры за социальную справедливость" (4).

Лебединский уточнил, что избирком Ленинградской области зарегистрировал 92% выдвиженцев на муниципальные выборы: 76% - по партиям, 23,4% - самовыдвиженцы (1024 человека). Всего было отказано в регистрации 422 кандидатам, зарегистрировано 4374 кандидата.

По сравнению с предыдущими муниципальными кампаниями число отказов в регистрации снизилось. Если в 2014 году процент отказов составлял 15,2%, то в нынешнем году - 8,8%.

Выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирателям предстоит избрать депутатов представительных органов - советов депутатов - 177 муниципальных образований. Будут замещаться 2062 мандата.