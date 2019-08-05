Избирком Петербурга отменил 431 отказ в регистрации кандидатам в муниципальные советы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) за время избирательной кампании в муниципальных образованиях города отменила 431 отказ в регистрации кандидатов в депутаты. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в горизбиркоме.

"Всего отменено 431 незаконное решение ИКМО (избирательных комиссий муниципальных округов) об отказе в регистрации, 115 кандидатов зарегистрированы Санкт-Петербургской избирательной комиссией, еще по 316 кандидатам вопрос о регистрации обязали повторно рассмотреть ИКМО", - сказали в горизбиркоме.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия за все время кампании рассмотрела 649 жалоб на отказы в регистрации на муниципальных выборах.

Ранее сообщалось, что, по данным ГИК, количество выдвинутых кандидатов на муниципальных выборах в Петербурге на 36% больше, чем на выборах 2014 года. По данным горизбиркома, за период проведения кампаний поступило более 1600 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. Суды Петербурга приняли к производству более 640 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО и территориальных избирательных комиссий (ТИК), при этом рассмотрено уже 563 заявления. В 70% случаев, по данным объединенной пресс-службы судов города, требования истцов удовлетворяются полностью или частично.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.