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Выборы в Мосгордуму - 2019

Окружной избирком № 43 отказал Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Всего на выборы в депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Окружная комиссия по 43-му одномандатному избирательному округу отказала Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщила на заседании во вторник председатель избиркома Ирина Вялых.

"Принято решение отказать Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по 43-му избирательному округу", - сказала Вялых.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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