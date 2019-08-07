Эксперт: Москва не обращает внимания на мнение Коломойского по Донбассу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Позиция украинского бизнесмена Игоря Коломойского по урегулированию в Донбассе не принимается в расчет в Москве. Такую точку зрения высказал ТАСС в среду директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью РБК, что минские соглашения не работают, поскольку они касаются в том числе и конституции Украины. По его словам, нужно изменить текст соглашений и убрать из них любые упоминания об изменениях в основной закон страны.

"Коломойский, видимо, плохо знаком с текстом минских соглашений. Пункт о поправках в конституцию об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - один из базовых в этом документе. Без таких поправок минские соглашения не будут иметь необходимой правовой базы. Пусть Коломойский еще раз внимательно перечитает минские соглашения, тогда поймет, что все пункты в них тесно увязаны", - указал Чеснаков.

Он отметил, что, например, контроль в Донбассе над государственной границей со стороны правительства Украины может наступить только после того, как завершится конституционная реформа в части особого статуса Донбасса, причем согласованная с представителями самого Донбасса. В вопросе урегулирования конфликта в регионе, продолжил эксперт, все мировое сообщество исходит из полного и всеобъемлющего выполнения минских соглашений. Для этого есть решение Совбеза ООН. К этому призывают и страны-гаранты (Россия, Франция, Германия), и Евросоюз, и США.

"Что касается реакции из Москвы. Коломойский что, контролирует офис украинского президента или Верховную Раду? Отвечает за внешнюю политику страны? Он заявляет, что поправок в конституцию Украины не будет, поскольку знает что-то, чего не знает Россия, чего не знают Меркель и Макрон?" - продолжил Чеснаков.

По его словам, ответы очевидны. "Коломойский просто не до конца вышел из роли "дяди из Женевы" и пытается сохранить свое влияние на антироссийски настроенную аудиторию. Напомню, Коломойский спонсировал националистические батальоны "Азов" и "Днепр", которые убивали мирных жителей Донецка и Луганска. В самом Донбассе Украинский народный трибунал заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы. Так что мнение Коломойского не должно волновать силы, ответственные за урегулирование ситуации на Юго-Востоке Украины", - считает Чеснаков.

По словам политолога, куда важнее общественное мнение в самом Донбассе. "Напомню, что совсем недавно к Зеленскому через сайт "ВыборДонбасса" обратилось более 1 млн жителей региона с требованием признать их право на особый статус. Игнорировать их мнение не получится. Поэтому особый статус Донбассу придется давать. Петлять не надо. Путь к прекращению конфликта только один. Президент и правительство Украины должны полностью выполнить минские соглашения", - подытожил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.