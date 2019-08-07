В Москве выступили за демонтаж санкционного режима Запада против Зимбабве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия полагает, что санкции Запада в отношении Зимбабве тормозят социально-экономическое развитие страны и выступает за их отмену. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, выступая на заседании межправительственной российско-зимбабвийской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

"Решительно выступаем за полный и безусловный демонтаж санкционного режима Запада в отношении Хараре, который тормозит усилия по социально-экономическому развитию Зимбабве", - сказал Кобылкин.

Министр добавил, что Россия и Зимбабве займутся созданием условий для диверсификации взаимодействия. В частности, уделят внимание совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы.

В отношении Зимбабве и ряда государственных деятелей страны действуют политические и экономические ограничения, введенные Европейским союзом, США, Канадой и Австралией в ответ на нарушения прав человека во время правления Роберта Мугабе. Первый президент Зимбабве под давлением военных согласился уйти в отставку в ноябре 2017 года. Тем не менее, санкции до сих пор не сняты. В частности, ограничительные меры ЕС продлены до февраля 2020 года.