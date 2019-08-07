Памфилова выступила против участков для выборов губернатора Петербурга в Псковской области

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова требует от избирательной комиссии Санкт-Петербурга тщательно взвесить вопрос о целесообразности открытия экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора на территории Псковской области и напоминает об ответственности "вплоть до вынесения недоверия" за возможные нарушения.

Ранее председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко сообщил, что жители Санкт-Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города на выборах 8 сентября на 72 дополнительных избирательных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. Как отметил Миненко, это связано с тем, что многие петербуржцы будут во время выборов находиться за городом.

Выступая в среду на заседании Центризбиркома, Памфилова сообщила, что ЦИК РФ получил обращения от двух кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга - Михаила Амосова ("Гражданская платформа") и Владимира Бортко (КПРФ) "с настоятельным предложением не открывать участки [в Псковской области]".

Их опасения глава Центризбиркома оценила как "обоснованные вполне". "Поскольку кампания региональная, у ЦИК нет полномочий разрешить или запретить напрямую [открывать участки], дать указания. Но настоятельно рекомендую, с учетом той информации, которая есть, того, что мы предполагаем, какие нарушения там могут быть, что нецелесообразно это делать", - подчеркнула она.

Памфилова потребовала уже к следующему заседанию ЦИК от избиркома Петербурга "конкретного ответа" на свое обращение. "Еще раз рассмотрите на комиссии, взвесьте все за и против и проинформируйте нас. Я предупреждаю просто: мы самым тщательным образом проверяем каждое заявление по "мобильному избирателю" (система, позволяющая голосовать по месту нахождения, а не регистрации - прим ТАСС). Не дай бог, хоть муха не та пролетит, будете отвечать по полной программе, вплоть до вынесения недоверия", - обратилась она к петербургскому избиркому.