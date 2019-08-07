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Кризис на Украине
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Путин заявил Зеленскому, что нужно исключить обстрелы Донбасса украинскими войсками

Как заявил российский президент, действия украинской стороны приводят к жертвам среди мирного населения

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин призвал Зеленского исключить дальнейшие обстрелы Вооруженными силами Украины населенных пунктов Донбасса, приводящие к гибели мирных граждан.

"В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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