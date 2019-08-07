В Центризбиркоме предложили упростить механизм сбора подписей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев выступил с предложением упростить механизм сбора подписей за кандидатов с помощью заполнения подписных листов избирателями, а не сборщиками.

"Исследуемый материал [в подписных листах] - это, как правило, дата внесения и подпись. Наше предложение простое - давайте упростим все. Каждый избиратель пишет полную запись в подписном листе - фамилию, имя, отчество, паспорт, время внесения и собственную подпись", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК в среду.

Он отметил, что в таком случае "возможность фальсифицировать такие подписные листы будет близка к нулю". "Никаких вопросов, думаю, у экспертов не будет", - уточнил Булаев.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по итогам избирательной кампании 2019 года комиссия подготовит предложения по изменению избирательного законодательства, в частности, механизма сбора подписей. "Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность в том, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе", - отметила Памфилова.

По ее словам, у ЦИК "есть предложения, которые сейчас оформляются и приобретают более четкие контуры". "Мы такой пакет предложений будем, скорее всего, предлагать нашим законодателям после избирательной кампании", - сказала председатель Центризбиркома.

Всего в единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).