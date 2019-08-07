Избирком Петербурга поддержал ЦИК в вопросе о прозрачности голосования по месту пребывания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) поддержала требование ЦИК России к прозрачности при работе с заявлениями для голосования по месту пребывания. Как сообщили ТАСС в среду в горизбиркоме, на проводимых ранее обучающих мероприятиях по приему таких заявлений особое внимание уделялось вопросу получения от избирателей достоверных телефонов, через которые можно проверить, действительно ли они намерены голосовать по месту пребывания.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании в среду обратил внимание горизбиркома Петербурга на ситуацию, сложившуюся с системой "Мобильный избиратель" (система, позволяющая голосовать по месту нахождения, а не регистрации). По его словам, в регионе не обработано ни одного заявления, написанного в рамках данного механизма, поскольку "до 50% телефонов, указанных в этих заявлениях, или отсутствует в базах данных, или откликается как несуществующие, или граждане говорят, что не подавали заявлений".

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия, безусловно, поддерживает работу ЦИК по обеспечению прозрачности реализации системы "Мобильный избиратель". На всех обучающих мероприятиях как для сотрудников пунктов приема заявлений, так и для сотрудников МФЦ особое внимание обращалось на необходимость серьезно подойти к вопросу получения от заявителей телефонов, с помощью которых можно будет проверить, действительно ли они изъявили желание голосовать по месту пребывания", - сказали в горизбиркоме.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также на заседании в среду заявила, что центризбирком "самым тщательным образом проверяем каждое заявление" по системе "Мобильный избиратель". Она также напомнила об ответственности "вплоть до вынесения недоверия" за возможные нарушения.

О системе "Мобильный избиратель" и выборах в Петербурге

Механизм "мобильный избиратель" позволяет избирателям, оказавшимся в день выборов не по месту своей регистрации, проголосовать на более удобном для них избирательном участке. На выборах глав регионов и при голосовании за партийные списки кандидатов в депутаты заксобраний субъектов РФ поменять участок можно в пределах региона проживания, а при проведении выборов по одномандатным округам, в том числе на довыборах в Госдуму, в рамках соответствующего округа.

Подача заявлений стартовала с 24 июля и продлится до 4 сентября. Прикрепиться к избирательному участку можно в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 28 августа до 4 сентября сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК). Если избиратель в период с 24 июля по 4 сентября не смог прикрепиться к участку в рамках "Мобильного избирателя", то с 5 сентября и до 14:00 мск 7 сентября он может лично подать специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в УИК по месту регистрации.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.