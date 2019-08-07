Кандидаты в губернаторы Петербурга на дебатах обсудят соцполитику и бюджет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Вопросы развития современного мегаполиса, социальной политики и бюджете Петербурга обсудят кандидаты в губернаторы города на предвыборных дебатах, которые начнутся 13 августа. Соответствующие темы предложены организаторами дебатов, сообщили ТАСС в среду представители кандидатов.

Дебаты 13 августа будут транслировать на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", а также по "Радио России". Там же будут транслироваться дебаты, которые состоятся 20 и 27 августа. Свое участие в дебатах подтвердили все четыре кандидата - самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

"Первая тема на 13 августа предварительно - "Бюджет развития: как пополнить городскую казну и на что эти деньги потратить". Вторая - "Современный мегаполис: как сделать Санкт-Петербург удобным для жизни". Третья - "Город для людей: социальная поддержка жителей Санкт-Петербурга". Это вполне соответствует тем темам, которые мы хотели видеть", - сообщили ТАСС предвыборном штабе одного из кандидатов.

Все кандидаты подтвердили свою готовность обсуждать предложенные темы. Александр Беглов, ранее заявляя о намерении участвовать в дебатах, отметил необходимость открыто представить свое видение развития города. Владимир Бортко, Михаил Амосов, а также Надежда Тихонова рассказали ТАСС о том, что готовы дискутировать о будущем Петербурга по данным направлениям.

Ранее сообщалось, что на телеканале "Санкт-Петербург" также будут транслировать дебаты, которые пройдут 16, 23 и 30 августа, на "Радио Санкт-Петербург" - 29 августа.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.