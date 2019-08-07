МИД РФ приветствует соглашение о примирении между правительством и оппозицией в Мозамбике

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России приветствует состоявшееся во вторник подписание соглашение о примирении между правящий партией "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо") и оппозиционным "Мозамбикским национальным сопротивлением" ("Ренамо"). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Приветствуем договоренности между Правительством Республики Мозамбик и политической оппозицией, - отметили в министерстве. - Вместе с дружественным мозамбикским народом надеемся, что с преодолением имевшихся противоречий попытки силовой конфронтации в истории Мозамбика окончательно уйдут в прошлое и в стране установится прочный гражданский мир, столь необходимый для обеспечения ее устойчивого всестороннего развития".

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что соглашение предусматривает закрытие военных баз "Ренамо" на территории страны, а также интеграцию в состав вооруженных сил и правоохранительных органов участников оппозиционных вооруженных формирований.

"Наряду с ранее принятыми поправками в Конституцию и соответствующее законодательство страны эти документы призваны гарантировать всеобъемлющее политическое урегулирование в Мозамбике", - констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник в столице Мозамбика Мапуту президент республики Филипе Ньюси, представляющий "Фрелимо" и лидер "Ренамо" Осуфу Момади подписали соглашение о национальном примирении. Оно завершает длившуюся 6 лет гражданскую войну в республике.