Россия обвинила США в Совбезе ООН в спекуляциях на тему беженцев в Сирии

ООН, 7 августа. /ТАСС/. Западные страны на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме беженцев и заключенных в Сирии представили спекуляции о ситуации в этой стране вместо объективных данных. Об этом заявил на заседании в среду и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Инициатива наших западных коллег о проведении сегодняшнего заседания Совета Безопасности вызывает у нас недоумение и наталкивает не на самые приятные мысли, - сказал Полянский. - Вместо заслуживающей доверия информации мы в очередной раз услышали спекуляции на основе непроверенных и крайне необъективных данных о ситуации в Сирии, источники которых уже не раз попадались на лжи".

Он также выразил "крайнее разочарование" выступлением американского представителя. "Мы рассчитывали, что раз уж США и поддержавшие их государства выступили инициаторами заседания СБ по данной теме, то сегодня нам будет наконец предоставлена информация по ситуации на де-факто оккупированной ими территории Сирии, - отметил российский дипломат. - К сожалению, разъяснений на данный счет мы сегодня не получили".

Совбез в среду обсудил тему беженцев и военнопленных в Сирии, причем в ходе дискуссии представители США, Великобритании и ряд других стран выступили с обвинениями в адрес сирийских властей в жестоком обращении с задержанными лицами.

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн в своей речи назвал вопрос задержанных и пропавших без вести в Сирии одной из самых больших трагедий конфликта. Он обвинил Дамаск в пытках и убийствах заключенных. "Сирийцы должны знать, что произошло с их семьями, и получить заверение, что они могут жить без опасности для их жизни, - указал Коэн. - Политического урегулирования в Сирии не может быть без гарантий того, что сирийский режим понесет наказание за эти преступления".

В ответ представитель миссии Сирии при ООН Лоай Фаллух обвинил западные страны в открытой агрессии против Сирии. "Они не имеют права созывать заседания по гуманитарной ситуации в Сирии, они сами убили тысячи сирийцев и уничтожили их собственность", - заявил он. Дипломат также призвал обмениваться мнениями по ситуации в Сирии открыто и профессионально.