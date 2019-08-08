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Кризис в Сирии

В Кремле заявили о подготовке саммита Россия - Турция - Иран по Сирии

Дату его проведения сообщат позднее

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Работа по подготовке трехстороннего саммита РФ - Турция - Иран по Сирии ведется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля, отметив, что о конкретной дате встречи будет сообщено дополнительно.

"По трехстороннему саммиту ведется подготовительная работа, о конкретной дате будет сообщено дополнительно", - сообщил собеседник агентства в пресс-службе Кремля.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Анкара рассчитывает провести 11 сентября трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии. Чавушоглу во время своего выступления не уточнил, в каком именно городе планируется провести встречу.

По словам руководителя турецкого МИД, "такие саммиты полезны и в политическом плане, и с точки зрения обеспечения режима прекращения огня".

Теги
ИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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