В Кремле заявили о подготовке саммита Россия - Турция - Иран по Сирии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Работа по подготовке трехстороннего саммита РФ - Турция - Иран по Сирии ведется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля, отметив, что о конкретной дате встречи будет сообщено дополнительно.

"По трехстороннему саммиту ведется подготовительная работа, о конкретной дате будет сообщено дополнительно", - сообщил собеседник агентства в пресс-службе Кремля.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Анкара рассчитывает провести 11 сентября трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии. Чавушоглу во время своего выступления не уточнил, в каком именно городе планируется провести встречу.

По словам руководителя турецкого МИД, "такие саммиты полезны и в политическом плане, и с точки зрения обеспечения режима прекращения огня".