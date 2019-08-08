Полянский: реализация концепции России в Персидском заливе обеспечит безопасную навигацию

ООН, 8 августа. /ТАСС/. Реализация Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива позволит обеспечить безопасную навигацию в регионе. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Одним из результатов [внедрения концепции] будет свободная навигация в этом регионе", - сказал дипломат. Он добавил, что в Персидском заливе "все проблемы начались недавно". "И шагом, который спровоцировал эти проблемы, стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе - прим. ТАСС)", - отметил Полянский. "Решения для региона лежат не в плоскости применения силы, а в плоскости укрепления мер доверия", - убежден он.

23 июля МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе.

Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.